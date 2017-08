Resolveu testar sua Flober 22 assustando os conhecidos

Da Redação

Na noite de segunda-feira, 21 de agosto, compareceu no 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão uma pessoa informando que um homem, seu conhecido, efetuou um disparo de arma de fogo em direção a sua residência na localidade de Alecrim com uma espingarda Flober calibre 22.

Enquanto a equipe da PM estava no local da ocorrência recebeu uma nova solicitação de um morador do bairro São Cristovão relatando que a mesma pessoa teria efetuado um disparo de arma de fogo em sua direção quando foi entrar em sua propriedade não lhe atingindo. A PM realizou patrulhamento tanto no bairro como no interior, mas não localizou o atirador.