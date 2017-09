Reintegração da Fazenda São Miguel II

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Na sexta-feira, 01 de setembro a equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão juntamente com o efetivo do 16º BPM realizou o cumprimento de ordem de reintegração de posse de imóvel rural Fazenda São Miguel II, na localidade de Faxinal dos Silvérios de propriedade das Indústrias João José Zattar S/A.

A equipe vistoriou a propriedadee foi constatados danos em vegetação nativa secundária em estágio médio de regeneração do bioma mata atlântica.

No momento da reintegração o senhor E.S.S., que habitava o local não estava presente. Que após dado reintegração de posse do imóvel rural ao senhor W.P., supervisor da Indústria João José Zattar S/A ficando também como fiel depositário dos 7,5 m³ carvão vegetal encontrado na propriedade.