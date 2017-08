Produtores de leite da região participam do Dia de Campo

Elis Carraro – jornalista do Fatos do Iguaçu

O evento tem o objetivo de melhorar a produção e a qualidade leiteira local

Na manhã deste sábado (19), os produtores rurais de leite se reuniram no salão do Parque Coronel Lustosa, para o Dia de Campo “Desenvolvimento Sustentável das Propriedades Rurais de Produtores de leite”. O encontro foi organizado pela APLEPI, e COOMAPER, em parceria com secretaria de Agricultura da Prefeitura de Pinhão, a EMATER, e o COMDER.

Cerca de 200 produtores incluindo leiteiros de Pinhão, Reserva do Iguaçu, e Fiz do Jordão, estiveram participando das atividades a fim de melhorar a qualidade do leite e a sua produção. O encontro iniciou com a palestra do Zootecnista Valdir Tambosetti, que falou sobre manejo, higiene, e instalações do leite.

“Nosso intuito é promover no produtor e incentivar ele na sua produção leiteira, tentando trazer novas experiências e possibilitando que o leite produzido na região tenha uma melhor qualidade”, destaca o presidente COOMAPER, Rudinei Zambiasi.

O vice-prefeito Beraldo, marcou presença no evento, e afirmou que essa iniciativa é importante para mostrar aos produtores que há sempre suporte por parte da gestão em fazer o melhor pelos produtores.

“Infelizmente a chuva nos atrapalhou um pouco em especial pelo transporte de alguns produtores que vieram de localidades do interior, mas estamos felizes com essa adesão por parte deles em vir participar, trocar experiências”, diz.