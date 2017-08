PRF apreende 32 pistolas e 3 mil munições no Paraná

Da Redação com informações da PRF

Apreensão é a 2ª maior do ano, Arsenal estava escondido em tanque de combustível; preso em flagrante, casal levaria a carga para o RJ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 32 pistolas e 3.059 munições –quase um terço delas de fuzil– na manhã deste sábado (12) em Santa Tereza do Oeste (PR). O armamento era transportado escondido dentro do tanque de combustível de um automóvel Renault Logan.

A apreensão é a segunda maior tanto de armas quanto de munições feita no Paraná pela PRF este ano. A maior apreensão de armas foi registrada em junho, quando 56 pistolas foram apreendidas em Santa Terezinha de Itaipu. E a maior apreensão de munições ocorreu em julho, também em Santa Terezinha: 5.695 cartuchos para fuzil.Os agentes da PRF abordaram o carro por volta de 9 horas da manhã, na BR-277. O casal que ocupava o veículo demonstrou nervosismo, o que motivou uma fiscalização minuciosa dos policiais rodoviários federais. O tanque do veículo quase não tinha espaço para combustível.

O motorista, de 52 anos de idade, e a passageira, de 43 anos, foram presos em flagrante pelo crime de tráfico internacional de armas de fogo. O provável destino da carga ilícita seria o estado do Rio de Janeiro.

Das 32 pistolas, 21 são de calibre 9 milímetros. As outras 11, de calibre .40.

Metade das pistolas apreendidas são da marca Glock, fabricadas nos Estados Unidos e na Áustria. As demais são Taurus (fabricadas no Brasil), Bersa (Argentina), IWI (Israel), CZ (República Tcheca), Beretta (Itália) e FN Herstal (Bélgica).

Do total de 3.059 munições, 1.680 são de calibre 9 milímetros; 995, de fuzil calibre 5.56; 284, de calibre .40; e 100. de calibre .45. Foram apreendidos ainda 101 carregadores.

A PRF encaminhou as armas, as munições, os presos e o veículo para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.