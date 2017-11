PPS oficializa pré-candidatura de Cesar Silvestri Filho ao Governo do Paraná

O PPS do Paraná confirmou na manhã deste sábado (25), em Curitiba, durante o 8º Congresso Estadual do partido, a pré-candidatura do atual prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri Filho, ao Governo do Estado. “Um partido que se preza é aquele que tem candidaturas próprias, mostra sua cara com seus candidatos e diz o que pensa com seus projetos e ações, por isso apresentamos o Cesar Silvestri Filho como o nosso pré-candidato ao Governo do Estado. Ele já mostrou do que é capaz e está preparado para nos representar. É assim que o PPS apresenta a melhor opção para governar o Paraná”, destacou o presidente estadual do partido, deputado federal Rubens Bueno.

Cesar Silvestri Filho é uma das maiores lideranças jovens do Paraná. Administrador público é reconhecido por suas propostas inovadoras e pelo trabalho que fez como prefeito de Guarapuava nos últimos anos, colocando a cidade em um novo ritmo de desenvolvimento, em tempos de crise econômica e política. “Os brasileiros e os paranaenses buscam alternativas para a política. Mas alternativas que comprovem capacidade de realização e transformação. E nós, do PPS, não vamos nos omitir e deixar de nos apresentar como opção concreta para mudança. Fiz em Guarapuava um modelo de gestão transformador e inovador. Comprometido com metas e resultados, que foi capaz de regatar a confiança das pessoas. Quero levar essa experiência adiante e por isso aceito o desafio de colocar meu nome na disputa ao Governo do Paraná”, disse Cesar Filho.

Além de eleger o novo Diretório Estadual e os Órgãos Dirigentes, durante o 8º Congresso Estadual do PPS, os filiados também formularam estratégias, definiram metas e o plano de trabalho para o pleito de 2018. “Precisamos apresentar opções concretas para os brasileiros e para os paranaenses. Defendemos uma candidatura própria a presidência da República com Cristovam Buarque e vamos à vitória com Cesar Silvestri Filho, Governador do Paraná”, afirma Rubens Bueno, que foi reeleito presidente Estadual do PPS, durante o congresso.

Cesar Silvestri Filho

Reeleito prefeito de Guarapuava, em 2016, com mais de 60% dos votos válidos, Cesar Filho encerrou seu primeiro mandato com 77,6% de aprovação, de acordo com o Instituto Paraná Pesquisas. O índice colocou Cesar Filho no reduzidíssimo grupo de gestores públicos com aprovação de mais de 3/4 da população, um fenômeno nesta época em que a quase totalidade enfrenta altíssimos índices de rejeição.

“Desenvolvemos grandes projetos em Guarapuava firmando grandes parcerias, mobilizando lideranças e talentos, reordenando as finanças e planejando, com muito critério e responsabilidade, os novos rumos da nossa cidade. É assim que planejamos os novos rumos para o Paraná: novos projetos para o desenvolvimento com os olhos sempre voltados para o futuro”, finaliza o pré-candidato ao Governo do Estado, Cesar Silvestri Filho.

