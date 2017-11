PM apreende 3 revólveres e uma espingarda na noite de sábado

Da Redação – Fotos Naor Coelho/Fatos do Iguaçu

O comandante do 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão, Aspirante Mello Junior, deu entrevista à imprensa na noite de sábado, 11 de novembro, após retornar de uma ação conjunta com o serviço reservado, pelotão de choque, patrulha rural e as rádios patrulhas do pelotão, quando foi realizada uma operação com foco na área rural em busca de ilícitos. Segundo o comandante, essa ação foi feita após o trabalho de inteligência, quando o serviço reservado levantou algumas áreas com possibilidades de trânsito de pessoas armadas e atos ilícitos que estariam acontecendo na área rural. “Neste sábado, foi realizada esta ação na estrada principal que liga ao Zattarlandia e a todos os acessos a estrada principal”.

“Foram feitas abordagens a veículos e transeuntes, e durante as abordagens, foram apreendidos 01 revólver calibre 38 com 5 munições intactas, 2 revólveres calibre 32 com 13 munições intactas e uma espingarda artesanal carregada e pronta para uso”.

O Aspirante Mello Junior enfatizou que a colaboração da comunidade com as denuncias anônimas ajudam muito o trabalho da PM para melhorar os resultados na melhoria da segurança pública.

Confira o áudio de uma parte da entrevista do comandante quando ele fala como está funcionando o trabalho do 4º Pelotão http://jornalfatos.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Mello-Junior.mp3

