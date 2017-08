Pinhão e Reserva do Iguaçu recebem visita técnica da Paraná Turismo

No dia 14 de agosto o secretário de Industria, Comércio e Turismo de Pinhão Enderson Mucelini (Igor), realizou com a responsável pelo setor de Marketing e Relacionamento Empresarial da Paraná Turismo, Vera Lucia Meza, o diretor Executivo do Sindicato das Agencias de Turismo do Paraná – Sindetur, Ademir Barboza e os empresários e guias turísticos regionais, Therezinha de Jesus Pereira Ganem e Halisson de Oliveira Benini e o presidente da Adetur Lagos e Colinas Júnior D’Agostini, um roteiro turístico no município que incluiu o alagado, algumas pousadas, o museu do município e o Jardim Botânico.

O objetivo dessa comissão técnica é conhecer o que a região de Lagos e Colinas oferece na área do turismo para promover essas rotas turísticas junto a empresários, agentes e operadores turísticos, além de representantes de entidades ligados ao ramo do turismo.

De acordo com o secretário Igor, a visita é importante porque coloca Pinhão no roteiro turístico do Estado. “Receber a visita do Paraná Turismo significa muito para o município, pois além de conhecer o atrativo turístico rural, cultural, religioso, ecológico e de aventura, a comissão ajuda no aperfeiçoamento dos roteiros e na divulgação de Pinhão”, ressaltou.

No dia 15 último, a comissão realizou um roteiro turístico em Reserva do Iguaçu, quando visitou o museu do rio Iguaçu, o Paço da Reserva e o muro de taipa de pedras feito pelos escravos, entre outros pontos turísticos.