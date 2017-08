Passeando sem Carteira de Motorista

Gisele de Pádua – Repórter do Fatos do Iguaçu

Em patrulhamento pela rua João Ferreira da Silva, bairro Mazurechem, na quinta-feira, dia 17 de agosto, a equipe de plantão do 4º Pelotão da Polícia Militar de Pinhão avistou um jovem em atitude suspeita ao avistar os policiais empreendeu fuga para sua residência no final desta via.

Ao abordá-lo foi realizado busca pessoal e localizado em seu bolso a quantia de três gramas de maconha. Identificado como sendo J.A.O., e com autorização a equipe fez buscas em seu domicilio, porém nada foi encontrado.

Neste mesmo momento um individuo conduzindo uma motocicleta Honda/Titan aproximou-se do local, sendo abordado e identificado como L.H.O.R., não sendo localizado nada de ilícito. Consultado a placa da motocicleta não apresentou nenhum débito ou alerta de furto ou roubo. Mas consultado o SESP/Intranet foi constatado que este não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Diante dos fatos o veículo foi apreendido e encaminhado ao Pátio do Pelotão.