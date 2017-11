OPERAÇÃO PACMAN – Gaeco e Gepatria prendem duas pessoas por corrupção na Receita Estadual em Laranjeiras do Sul

Os núcleos de Guarapuava (Centro-Sul paranaense) do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria) prenderam na manhã desta terça-feira, 14 de novembro, em Laranjeiras do Sul, uma auditora fiscal da Receita Estadual e seu companheiro. Também estão sendo cumpridos oito mandados de condução coercitiva (quando a pessoa é conduzida para ser ouvida na mesma data) e quatro de busca e apreensão na agência da Receita Estadual em Laranjeiras do Sul e nas residências dos presos. A operação se desenvolve também em Chopinzinho, Nova Laranjeiras, Porto Barreiro e Virmond.

Os mandados decorrem da operação Pacman, que investiga corrupção na Receita Estadual em Laranjeiras do Sul. Há indícios de que a auditora da Receita e seu companheiro, que se passava por agente fiscal, ameaçavam contribuintes de aumentar indevidamente o valor de imóveis sujeitos ao pagamento de ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, que deve ser pago por familiares em caso de morte de parente para receber os bens da herança), caso não recebessem vantagem. As investigações apuram também a possível cobrança de propina de comerciantes da região para suprimir outro tributo, o ICMS, que incide sobre a compra e venda de mercadorias.