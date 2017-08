OPERAÇÃO FANTASMA II – MPPR aciona 15 pessoas por fraude na lista de consultas do SUS em Guarapuava

Da Redação com Assessoria

A 7ª Promotoria de Justiça de Guarapuava, no Centro-Sul paranaense, ajuizou ação civil pública contra 15 pessoas por burla à lista de espera para consultas e procedimentos médicos do Sistema Único de Saúde, realizados por intermédio do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Guarapuava, Pinhão e Turvo (Cisgap). Entre os réus, estão uma ex-diretora do Cisgap, um ex-presidente da Câmara Municipal, dois vereadores, seis assessores parlamentares e pacientes beneficiados.

Investigação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Guarapuava – no âmbito da Operação Fantasma II – constatou que a prática era rotineira a ponto de descontinuar os atendimentos no Cisgap nos anos analisados (2014 e 2015), o que gerou prejuízos a centenas de cidadãos que buscaram atendimento médico no período, mas foram atendidos com atraso ou sequer conseguiram atendimento. O esquema envolvia vereadores que intercediam para que as pessoas que os procuravam conseguissem “furar” a fila. O Ministério Público detectou 20.292 casos de consultas realizadas sem passar pelo gerenciamento da lista de espera e 3.692 casos de fraude à lista de espera de consulta por meio de inserção de dados falsos no sistema de gerenciamento.

O Ministério Público requer na ação que os réus sejam condenados às penas da Lei de Improbidade, como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa civil, entre outras. Pede também a condenação dos agentes públicos demandados ao pagamento de danos morais coletivos pela conduta praticada, que, com o objetivo de fidelizar o eleitorado, desmoralizou a administração pública e promoveu o descrédito do Sistema Único de Saúde perante a população. O valor da ação ultrapassa R$ 890 mil.

Outras medidas – Outras cinco ações civis públicas e 15 ações criminais relacionadas à Operação Fantasma II já foram ajuizadas para responsabilização dos envolvidos. Além disso, a 7ª e a 8ª Promotorias de Justiça de Guarapuava adotaram medidas preventivas para que o gestor melhore o controle nas filas de espera do Cisgap e seja evitada a intervenção de vereadores em favor de seus eleitores em todos os serviços ofertados pelo município, inclusive com expedição de recomendação administrativa.