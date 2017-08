Operação Bate grade está sendo realizada em Pinhão

Equipe preparando-se para operação bate grade (Foto:Gisele de Pádua/Fatos do Iguaçu)

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

O comandante do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão tenente Walla Adiralba contando com o apoio de alguns efetivos do Pelotão de Choque estão realizando neste momento na Delegacia de Polícia Civil de Pinhão, a operação Bate Grade.

Todas as ações realizadas pela PM de Pinhão como Blitz de trânsito, patrulhamento intensivo nos bairros e região central, além de ‘batidas’ nos finais de semana, tem um único objetivo: proporcionar uma melhor segurança para a população.

Os resultados desta operação serão divulgados na edição impressa do jornal Fatos do Iguaçu que circulará na sexta-feira, dia 11 de agosto.

Tranqüilidade

E a equipe de plantão do 4º Pelotão não registrou nenhuma ocorrência nas últimas 24 horas, tudo transcorreu na maior tranqüilidade em Pinhão