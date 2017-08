Verba de 600 mil reais é repassada para cobrir custos do transporte de acadêmicos

Elis Carraro – jornalista do Fatos do Iguaçu

O valor veio por meio de emenda do Deputado estadual Hussein Bakri e vai ser utilizado no investimento das estradas

Na manhã deste sábado (05), estiveram reunidos na câmara dos vereadores de Pinhão, o prefeito Odir Gotardo ,(PT), o Deputado Estadual Hussein Bakri,(PSD), a vereadora Letícia Martins,(PSD), além de representantes dos universitários e da comunidade, para concretizar o repasse de R$ 600 mil em recursos que serão aplicados no transporte escolar do município.

A verba foi possível através de uma emenda, buscada pela vereadora Letícia, que convidou o deputado Hussein para uma visita a câmara a fim de verificar a situação dos universitários que poderiam ficar sem transporte, devido ao fato da prefeitura não ter condições em caixa de investir nesse setor, visto que o transporte de universitários não é uma obrigação de a prefeitura manter, para tanto a prefeitura teria que deixar de investir em outros setores para investir no transporte destes acadêmicos.

“Na semana em que eu chamei o deputado estava havendo uma manifestação dos universitários pelo transporte. Eu também sou universitária e percebo a demanda, pois R$ 80,00 por acadêmico no mês é um custo alto e nem todos tem condições de pagar isso, imagina uma família que tenha dois ou mais filhos que utilizem esse transporte e tenha que pagar 80 reais por mês para cada um, seria totalmente inviável, mas para a prefeitura também é uma situação complicada, pois há a necessidade de investir em outros setores, então buscamos uma solução para isso”, argumenta a vereadora Letícia.

Após a visita do deputado foi marcada uma reunião com o prefeito a fim de propor uma troca, um remanejamento, ou seja, esse valor seria repassado ao município como emenda para a compra de maquinários que serão utilizados nos reparos das estradas, então a prefeitura economiza esse valor que seria da compra dos equipamentos, e investe no transporte dos acadêmicos.

“Foi uma forma de garantir sem dúvida nenhuma a gratuidade desse transporte, porque como essa é uma demanda de certa forma terceirizada, não se pode aplicar esse valor diretamente no transporte, então com essa negociação o valor sairá da prefeitura da mesma forma, porque vamos economizar o valor que compraríamos os equipamentos no transporte dos universitários”, destaca o prefeito.

Odir também solicitou aos representantes dos acadêmicos que estejam mais interados do que acontece nas discussões e decisões políticas do município e que eles possam participar ativamente das ações que envolvem a comunidade, pois é necessário que se faça isso, não pelo partido ou prefeitura, mas sim, pela própria comunidade.

“Quando fui convidado pela vereadora a visitar a câmara, me deparei com a manifestação e ouvindo a fala do prefeito pela dificuldade financeira, resolvi propor ao Odir que se eu arrumasse uma emenda para o prefeito utilizar em outra demanda, ele poderia economizar o valor e garantir o transporte. Então ele me solicitou uma emenda no valor de R$ 600 mil que seria o valor total para a gratuidade do transporte dos alunos. Depois disto fomos a Curitiba, assinamos a emenda com o Chefe da Casa Civil Valdir Rossoni e o Governador Beto Richa, e hoje aqui ela se materializa. Eu fico muito feliz que a emenda possa atender essa demanda, e quero destacar o trabalho do prefeito e da vereadora que buscaram a melhor forma de fazer isso acontecer”, enfatizou o deputado.

Hussein ainda anunciou o investimento de mais R$ 350 mil para a reforma de uma creche em Pinhão, ou seja, quase R$ 1 milhão de reais em novos investimentos para o município.