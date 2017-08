JARCAN’S 2017 – Equipe de coordenação começa a definir cerimônia de abertura dos Jarcans

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Está edição de número 25 dos Jarcans é um ‘gostinho especial’, além de ser um dos maiores eventos esportivos da região da Cantuquiriguaçu, este ano comemora-se o seu Jubileu de Prata no município em que foi criado, Pinhão. Um sonho que foi concretizado pela então secretária de Esportes, Jocelita Dellê.

E como toda festa, um dos pontos alto e muito aguardado é a cerimônia de abertura, programada para a noite de 6 de setembro, no Complexo Esportivo Rubens Spengler. Um evento que trará além do protocolo oficial onde incluem as boas vindas das autoridades do município sede, a presença de autoridades do meio político da região, os coordenadores estão preparando muitas surpresas.

Uma das coordenadoras, a professora Celina Campos, tem a missão de deixar o espaço com um ar festivo como o momento merece. “Teremos entre as atrações culturais um número de dança e um de esporte com alunos locais. Queremos também apresentar um pouco da história dos Jogos que nasceram aqui em Pinhão, estamos procurando inovar, pois a data merece. Quem comparecer ao Ginasião testemunhará um grande evento e desde já convidamos a população para que compareça e prestigie tanto a abertura como os jogos”.

