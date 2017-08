Tranquilidade em Pinhão

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

As últimas 48 horas foram de total paz em Pinhão, as equipes de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar não registraram nenhuma ocorrência.

Mas vale as recomendações: ao sair fechar muito bem portas e janelas, deixar vizinhos e parentes de sobre aviso. Não dirigir alcoolizado, documentação em ordem de condutores e veículos. Não andar desacompanhado (a) em horários de pouca movimentação.

Os telefones de emergência em Pinhão são Polícia Militar 190 e 99998-1580 e Defesa Civil 3677 2009.