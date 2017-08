Sicredi realiza prestação de contas aos associados

Elis Carraro – jornalista do Fatos do Iguaçu

Na noite de ontem quinta-feira (03), aconteceu no auditório do Sindicato Rural, a prestação de contas do 1º semestre do Sistema de Crédito Cooperativo – Sicredi em Pinhão. O evento reuniu os cooperados e suas famílias, para discutir o balanço de investimentos, contas, e demais serviços realizados pelo banco nos seis primeiros meses do ano.

“É uma forma de estarmos sendo claros e transparentes com nossos associados essa é uma política de inclusão e comunicação que outros bancos e instituições não possuem, e isso nos aproxima muito mais dos nossos clientes”, comenta o presidente da Sicredi Planalto das Águas PR/SP, Adilson Primo Fiorentin, que presidiu a palestra fazendo um balanço sobre as atividades realizadas em todas as regiões, incluindo Pinhão, onde foram arrecadados alimentos e produtos de limpeza para o lar dos idosos em umas das ações da cooperativa no mês passado.

Para o gerente da agência em Pinhão, Oswaldo Patrício, ver a aceitação dos associados em participar do evento, em uma quinta-feira de clima gélido a noite, faz com que tenha a sensação de estar no caminho certo. “Pra nós da agência ver esse auditório cheio, com interesse em ver nossas ações, faz com que percebamos a necessidade e vontade de estar cada dia mais próximo dos nossos cooperados, é gratificante ver que há essa troca de comunicação e que eles estão participando ativamente dos nossos encontros, sobretudo porque Pinhão deu início a essa abertura de prestações que serão feitas em todos os polos da cooperativa pela região, já que esse é um costume da empresa”, enfatizou o presidente.

Após a palestra os cooperados e suas famílias puderam saborear um delicioso jantar preparado pela cooperativa com todo cuidado e atenção para satisfazer seus clientes. Cláudia Maria Anciutti Loures é umas das novas cooperadas, e contou ao Fatos do Iguaçu como avalia essa iniciativa do banco em ser transparente com suas ações. “Com certeza é uma forma inédita de manter um contato, e uma relação mais aberta com os cooperados, é uma atitude que não se vê em outras cooperativas, isso nos tranquiliza e trás mais credibilidade a empresa”, disse.