Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão (Foto: Arquivo/Fatos do Iguaçu)

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Do plantão do dia 03 para 04 de Agosto de 2017, a equipe atendeu apenas uma ocorrência de queda de pessoa de mesmo nível no bairro São Cristóvão, rua São Jorge.

Onde uma menor sofreu uma queda no interior de sua residência, ao chegar ao local foi confirmado à ocorrência, a vitima teve como principais lesões escoriações em sua face. Recebeu os primeiros socorros no local e foi transportado ao hospital para cuidados médicos.