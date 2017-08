JARCAN’S 2017 – Campo Bonito define nos próximos dias as modalidades que disputarão os 25º Jarcans

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Ainda na dependência de alguns acertos entre atletas de algumas modalidades, a presença de Campo Bonito, distante de Pinhão cerca de 270 quilômetros, é confirmada.

“Faremos mais algumas reuniões para definir quais as modalidades irão participar desta edição do Jarcans, para algumas, o fator distância é o mais complicado. Temos que ir para nos hospedar em um alojamento, pois fazer este trajeto diariamente é impossível. Futsal já é certo. Nos próximos dias teremos as definições que faltam”, informou o secretário de Esportes e Turismo Wagner Lanzarini.

A cobertura do Jarcan’s 2017 tem o patrocínio de: