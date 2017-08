Capa e Editorial da Edição nº: 809

Cidadania passa pelo cuidar de si

Cidadania, nos dias de hoje, é um conceito muito amplo vai do simples fato do sujeito cumprir seus deveres e usufruir de seus direitos. Nesta edição, a reportagem sobre a Revisão Biométrica cobra dos indivíduos a obrigação de ir até o Fórum eleitoral fazer o cadastramento biométrico, e ao mesmo tempo está garantindo às pessoas o direito de exercer a escolha dos seus governantes com mais segurança na hora do voto. Claro, nesse momento de crise política interna, parece até brincadeira falar em recadastramento biométrico quando todo dia se vê as noticias de mais e mais agentes políticos envolvidos em corrupção. Bem, um erro não justifica outro, assim, ir fazer o recadastramento é um primeiro passo para se dizer não à corrupção. Acompanhar de fato e avaliar as ações dos deputados, vereadores, senadores, prefeitos e governadores é o segundo passo para se trabalhar contra a corrupção e não reeleger quem se envolveu em atos de corrupção, é um grande passo para começar a extirpar a corrupção do poder. Ao fazer todos esses passos, está se tornando a cidadania um ato maior do que mero cumprimento de dever e o usufruir de direitos. Sim, cidadania é se comprometer com o bem estar coletivo, é pensar além do que me é favorável, é buscar o que é bom pra todos. Pensando nessa responsabilidade social, o Fatos do Iguaçu incluiu mais uma escola do campo no Projeto Leitura em Ação, pois sabe que saber ler e ler no sentido de ser capaz de interpretar é essencial para que as crianças de hoje sejam adultos conscientes do seu papel como cidadão, bem como com o projeto se faz com que as notícias cheguem cada vez mais às famílias pinhãoenses e é a informação que permite o acompanhamento e a análise das ações e atitudes das lideranças políticas e sociais. Cidadania às vezes exige mudar de hábito, quebrar tradição, colocando a segurança e o bem estar da comunidade acima do que é à primeira vista prático e costumeiro, um exemplo disso, é o parar de realizar queimadas seja para preparar o campo ou para limpar o quintal. Os bombeiros alertam o quanto isso é perigoso, e na reportagem sobre o tema, fica visível o quanto ainda é preciso que as pessoas compreendam que o fogo e a fumaça são perigosos e prejudicam mais que ajudam. È essencial pensar e trabalhar pelo coletivo, só que o coletivo passa necessariamente pelo individuo. Quando se fala que cidadania é a busca pelo bem estar de todos e está inclusive se falando de ir além dos limites de cada município, está se falando em pensar de forma regional. Pois só o crescimento, desenvolvimento de um município sem seu entorno, seus vizinhos não crescem juntos e não trará a qualidade de vida que de fato precisam atingir. Pensamento esse, que vem crescendo, graças a Deus, como dá um pequeno indício a reportagem sobre a reunião da Cacicopar no aeroporto Tancredo Thomaz de Farias. Para ser um cidadão integrado e voltado para a sociedade, é preciso antes ser um individuo saudável. Para alertar aos homens da importância de se cuidarem, o Fatos do Iguaçu abraçou a campanha do Agosto Azul e vem com a primeira reportagem, lembrando aos homens que eles precisam se cuidar e cuidar da relação pai e filho, afinal, é de pequenino que se torce o pepino. É o exemplo do pai, o diálogo e o carinho do pai que de fato vai dar a base da formação dos cidadãos de amanhã.