JARCAN’S 2017 – Nova Laranjeiras participará em 10 modalidades

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

O secretário de Cultura, Esportes e Turismo de Nova Laranjeiras, Odair José Ferreira de Oliveira (Daio), município distante de Pinhão cerca de 150 km, confirmou na tarde do dia 02 de agosto, para a reportagem do Fatos do Iguaçu a participação de Nova Laranjeiras no 25º Jarcans. “Iremos com cerca de 140 atletas para disputarmos futsal, futebol de campo, futebol sete (veteranos), handebol, xadrez, tênis de mesa, campeira, bocha, corrida rústica e truco em duplas”.

