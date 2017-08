Inverno gastronômico promete movimentar a região

Elis Carraro – jornalista do Fatos do Iguaçu

Pinhão estará presente com a Adega Sabor do Sul com o prato Paella de peixe do Iguaçu e pinhão.

Entre os dias 11 a 13 de agosto na cidade de Laranjeiras do Sul acontecerá o 3º Inverno Gastronômico da Lagos & Colinas, uma iniciativa do Instituto EMATER, Agencia de Desenvolvimento Turístico Lagos & Colinas – ADETUR e SEBRAE, com apoio da Associação dos Municípios da Cantuquiriguaçu, Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul e Governo do Estado através da Secretaria de Agricultura e secretaria de Esporte e Turismo.

O evento tem como foco principal o desenvolvimento da gastronomia regional e turística, e pretende transformar a região em um polo regional de gastronomia específica para o período de frio, atraindo turistas de todos os lugares.

“O Inverno Gastronômico faz parte de um projeto de ações que a Adetur está desenvolvendo na região para alavancar o turismo na região levando como aporte as agroindústrias, o artesanato e os pratos típicos dos municípios. Estamos a cada dia buscando e fazendo com que o turismo na nossa região tenha mais visibilidade, que haja uma rota pra o turismo aqui, temos que começar a valorizar nossos potenciais turísticos e a Adetur quer estimular essa valorização”, declara Junior D’Agostini, presidente da Adetur Lagos & Colinas.

Cardápio

No primeiro dia, sexta-feira (11), será servido somente jantar. No segundo e terceiro dia, sábado (12) e domingo (13), haverá Café Rural na Cooperativa 8 de Junho, das 8h às 10h, além dos pratos servidos no Inverno Gastronômico com almoço e jantar. No domingo, haverá atrações culturais, feira de sabores da agroindústria, artesanato e plantas ornamentais. O valor de cada prato é R$ 15,00 por pessoa. Pinhão será representado pela Adega Sabor do Sul e leva para servir a deliciosa Paella de peixes do Iguaçu com Pinhão, um prato que tem vários peixes, arroz e o nosso pinhão.

(Paella com peixes variados, arroz arbóreo, pinhão) – Adega Sabor do Sul – Pinhão;

O cardápio foi elaborado para atender a gastronomia específica de inverno.

CARDAPIO:

– Tilápia ao Molho Barreiro (Filé de tilápia ao molho barreiro, purê de milho verde e salada mediterrânea) – Hotel Fazenda São José – Porto Barreiro;

– Ninho de Massas (Massa caseira com kogoi, molho e queijo parmesão) – Agroindústria Dina Massas – Guaraniaçu;

– Pierogi (Pierogi com recheio de bata inglesa e requeijão) – Associação Mali Polacy Braspol – Virmond;

– Leitão à Porcadeiro (Carne suína assada, escondidinho de mandioca, farofa, salada de repolho e frutas) – Grupo Turismo Rural – Guaraniaçu;

– Prato do João (Carne suína na lata, broa de milho, virado de feijão) – Recanto Água da Mata – Cantagalo;

– Linguiça com Polenta na Chapa (Linguiça colonial, polenta na chapa, molho bolonhesa) – Embutidos Bukoski – Laranjeiras do Sul;

– Nadziewane zebro I Przystawki (Costela bovina recheada, pierogi, sacolinha com salada) – Grupo Polonês Jogoda – Quedas do Iguaçu;

– Paella de Peixes do Iguaçu com Pinhão (Paella com peixes variados, arroz arbóreo, pinhão) – Adega Sabor do Sul – Pinhão;

– Lambari com Polenta (Lambari frito com polenta) – JEB Restaurante – Reserva do Iguaçu;

– Ovelha Enfarinhada (Ovelha assada, mandioca e salada) – Paróquia Nossa Srª da Luz – Espigão Alto do Iguaçu;

– Chocolates Recheados – Rohsler Chocolates – Laranjeiras do Sul;

– Beijos do Mel – Delícias do Mel e Cia – Laranjeiras do Sul;

– Fuzarka de Doces – Chácara da Lagoa/ Delícias JB – Guaraniaçu;

– Cakes da Jo – Agroindústria Nani Massas – Catanduvas.