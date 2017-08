JARCAN’S 2017 – Complexo Esportivo Rubens Spengler recebe reparos e nova pintura

funcionários da secretária de Obras e Serviços Urbanos na corrida contra o tempo para deixar o Ginasião com novo visual. (Foto Gisele de Pádua/Fatos do Iguaçu)

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Um dos pontos esportivos mais movimentados de Pinhão e palco da abertura dos 25º Jarcans, o Complexo Esportivo Rubens Spengler está passando por uma verdadeira transformação em seu visual.

A área destinada à disputa do Bolão e Bocha já recebeu nova pintura e uma arquibancada, a grama do campo de futebol assim como de outros locais onde será disputada a modalidade de futebol receberão uma manutenção nos dias que antecedem as competições.

“Estamos trocando lâmpadas, chuveiros e no piso do Ginasião substituiremos alguns paviflex em seguida uma nova pintura. As escolas que acomodarão os atletas também receberão alguns reparos, poucos, pois a secretária de Educação e Cultura procura ao longo do ano mantê-las sempre em ordem, o que facilita o nosso trabalho. Em breve a logomarca do evento será apresentada a comunidade” comentou Robson Bonfim Ribas, o Robinho, um dos coordenadores do evento.

Além dos Jarcans a equipe técnica da secretária de Esportes e os atletas pinhãoenses têm em seu calendário para agosto, Campeonato de Basquete, Campeonato de Vôlei, Campeonato de Futsal em Guarapuava, fase final dos Jogos da Juventude, fase final dos Jogos Abertos do Paraná, Jogos Escolares, fase final B.

A cobertura do Jarcan’s tem o patrocínio de: