Furtou bicicleta e foi pego andando na magrela

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Apenas uma ocorrência atendida nas últimas horas pela equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar. Nos primeiros minutos desta quarta-feira, 02 de agosto, uma senhora esteve no Pelotão relatando que avistou uma pessoa do sexo masculino no pátio de sua residência localizada na Avenida Hipólito Aires de Arruda, furtando uma bicicleta e saiu correndo sentido Fórum.

Em patrulhamento a equipe localizou A. J. M. que estava de posse de uma bicicleta de aro 20, cor azul marca PRO X, e admitiu o furto. Em contato com D.C.M. residente no endereço onde ocorreu o furto confirmou ser o proprietário da bicicleta.

O autor recebeu voz de prisão sendo encaminhado à Delegacia de Policia Civil.