Pedradas no veículo

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Via 190, a senhora A.C. L, relatou a equipe de plantão do 4º Pelotão da Policia Militar de Pinhão que possui a guarda legalmente ha mais de cinco anos do menor E.S. e que na manhã de ontem, dia 31 de julho ao buscar na Escola, deparou-se com a mãe biológica que ameaçou levar a criança embora e que ninguém a impediria.

Mãe e filho abrigaram-se em seu veículo com o intuito de se afastar do local, momento em que a agressora arremessou uma pedra em direção do automóvel atingindo o vidro da porta direita fugindo em seguida. Foi realizado patrulhamento sem êxito.