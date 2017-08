Novo projeto habitacional vai abranger os bairros Lindouro e Dona Evanira

Elis Carraro – jornalista do Fatos do Iguaçu

A Prefeitura Municipal de Pinhão em parceria com Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR) convidam as famílias que estão cadastradas no programa habitacional do município desde setembro de 2015, para discutir o projeto de novas moradias previsto para ser construído próximo à câmara de vereadores.

A reunião será no dia 04 de agosto, as 13h00min, na Câmara Municipal de Vereadores. O objetivo do encontro será debater o projeto de um núcleo que vai ser construído próximo à Câmara, entre os Bairros Lindouro e Dona Evanira.