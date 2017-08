Exames laboratoriais serão coletados no Posto Central

Elis Carraro – jornalista do Fatos do Iguaçu

A partir de agora, exames laboratoriais passam a ser feitos também no posto de saúde central, o postão. Após o Laboratório Central do Estado do Paraná (LACEN) solicitar o cancelamento de alguns exames que eram feitos pelo antigo laboratório devido à irregularidade de alguns resultados e também o encerramento do contrato com o Cis Centro Oeste (laboratórios Celape e Goés), e Cisgap, a população passou a ter que se deslocar até Guarapuava para a realização de alguns exames, e isso causava um gastos ao município, que disponibilizava um ônibus todos os dias para o transporte destes pacientes.

Como forma de evitar esse transtorno e atender a demanda da população, a secretaria de Saúde de Pinhão decidiu pelo contrato emergencial com o Laboratório de análises clínicas Mestre, com sede em uma sala do posto de saúde para a realização de exames. A ideia inicial é um contrato de 4 a 6 meses até que município possa ter um laboratório próprio.

“A princípio é uma experiência, porque a ideia é que até o final do mandato a gente consiga implantar um laboratório de análises clínicas do município. Por enquanto é um contrato emergencial até que tudo se regularize, se normalize”, destaca o secretário de Saúde, Beraldo Amaral.

O secretário ainda acrescenta que apenas exames mais complexos são encaminhados para Guarapuava, e que atualmente o laboratório está realizando exames de bacteriologia, urina, sangue, imunologia e sorologia (exames solicitados para crianças e gestantes).

“Nós somos um laboratório que está em Guarapuava e viemos para cá nos instalar em Pinhão. Nós não tínhamos local ainda para funcionamento fora do posto, então o secretário fez a gentileza de nos ceder este espaço para fazer as coletas dos materiais e atender a população, depois essa coleta é encaminhada para Guarapuava, onde são feitas as análises. Estamos atendendo todos os tipos de exames, mas quando é o caso de uma coleta mais especializada, é encaminhado para a sede polo em Guarapuava”, comenta Leni Macedo Semaan, responsável pelo laboratório Mestre.

Para quem deseja realizar exames, é necessário apresentar o encaminhamento médico, documentos pessoais e cartão SUS. O horário de atendimento é das 7:30h às 10:00h de segunda a sexta.