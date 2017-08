DETRAN/PR recolhe carros e motocicletas em Pinhão

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

O Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN), na manhã de hoje, dia 01 de agosto, recolheu três veículos e 15 motos que estavam no pátio do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão. Na grande maioria são veículos que foram recolhidos devido a sua situação estar irregular perante a este Departamento ou seus condutores infringiram as leis de transito.

O sargento Hartmann comentou que a operação é feita a cada seis meses ou conforme a rotatividade dos pátios. “Existe algumas formas dos veículos voltarem à circulação, a primeira é a regularização das pendências por parte dos proprietários. A segunda é certos tipos de veículos a partir de alguns dias passam a disposiçãodo DETRAN para leilão e o comprador normaliza a situação do veículo que passa para seu nome. E a terceira é esta que presenciamos hoje, os veículos não foram devidamente regularizados e acabam sendo destinados à reciclagem. Serão imprensados e posteriormente é comum empresas comprarem para utilizar o ferro contido neles”.