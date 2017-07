SEMEC presta Contas do Transporte Escolar ao COMEC

Reunião para tratar da prestação de contas do transporte escolar do município. (Foto:Elis Carraro/Fatos do Iguaçu)

Elis Carraro – jornalista do Fatos do Iguaçu

Na tarde desta segunda-feira (31), o Conselho Municipal de Educação, (COMEC) convocou uma reunião para tratar da prestação de contas do transporte escolar do município. O encontro aconteceu no plenário da câmara dos vereadores e reuniu os membros do conselho, representantes do Núcleo de Educação, alguns alunos, vereadores, e sociedade.

A pauta foi em relação aos gastos que o município tem com o transporte escolar atualmente. Segundo o Diretor do Transporte Escolar da SEMEC, Nelson Robson Macedo o gasto total do município é de 300/400 mil reais por mês com transporte terceirizado. “Nós atendemos um ofício do COMEC para que apresentássemos esse resumo de como estão os serviços a fim de apresentar a situação financeira do transporte do município seja ele com a frota própria ou terceirizada. No momento o orçamento pelos repasses dos governos estadual e federal não atendem nossa demanda, o que faz com o que o município tenha mais gastos por ter que investir no transporte de alunos que são do ensino médio e universitários também”, comenta o diretor.

Ele ainda ressalta que são cerca de 5 mil alunos por dia transportados, gerando um gasto mais de 2 milhões reais só no 1º semestre do ano. Outra informação relevante foi a de que 4 ônibus foram restaurados e já estão na ativa atendendo a demanda da secretaria.

Para a presidente do COMEC, Eroni Aparecida de Camargo, a participação da sociedade e de outros setores nesta audiência pública, faz a diferença na tomada de decisões porque ali mais vozes estão sendo representadas. “A gente convocou a sociedade, e também alunos, escolas, além dos vereadores e a pasta da educação no geral para que pudessem estar aqui porque este é um tema que é importante para os pinhãoenses que muitas vezes vão até a cidade de Guarapuava estudar, ou vem das localidades do interior para Pinhão, mas infelizmente não tivemos representantes dos universitários para debater esse tema, e essa questão do transporte de acadêmicos é o que nos preocupa bastante devido aos gastos para o município”, enfatiza.

SERVIÇO: O Conselho Municipal de Educação fica na Av. Trifon Hanicz, anexo a secretaria Municipal de Esportes com horário de atendimento segunda, terça, quarta e quinta- feira a tarde das 13:30h às 17:00, e na terça somente pela manhã das 8:30 à 11:30h. Qualquer dúvida reclamação ou sugestão podem ser encaminhadas pelo e-mail: comepi2014@gmail.com ou pelo telefone: (42) 3677-4031.