Pinhão deve comprar 4 caminhões com financiamento de R$ 1 milhão

Secretário de Transporte e Obras Denílson José de Oliveira, prefeito Odir Gotardo e João Otávio Lemes Assessor do deputado Bernardo Ribas Carli

Da Redação com Assessoria

O governo do Estado liberou R$ 25 milhões em financiamentos e convênios para 52 municípios paranaenses. A autorização foi assinada pelo governador Beto Richa, nesta segunda-feira (31), no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Os recursos serão destinados para obras de pavimentação, compras de maquinários agrícolas e em construção de mini-arenas esportivas. O prefeito de Pinhão Odir Gotardo acompanhado do secretário de Transportes e Obras Denílson José de Oliveira esteve presente na solenidade de assinatura e já esta de posse da autorização para efetuar o financiamento de R$ 1 milhão onde deve ser adquiridos quatro caminhões.