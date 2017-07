JARCAN’S 2017 – Estado não subsidiará alimentação no Jarcans

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

O Estado fornecerá medalhas, arbitragem, material esportivo. As refeições serão por conta dos municípios participantes”. Edson Andrade

A abertura do 25º Jogos da Cantuquiriguaçu (Jarcans), que terá Pinhão como município sede, está marcada para dia 06 de setembro e o término dia 10.

Para receber atletas, técnicos, dirigentes da melhor forma possível e sempre primando pela segurança e qualidade, a secretaria de Esportes municipal já está providenciando uma série de reformas, pintura e outros consertos que permitirão aos visitantes uma ótima estadia e levar uma boa lembrança de Pinhão durante sua estada no município.

“Já foi feito um levantamento das necessidades, temos muitos reparos, troca de lâmpadas, sanitários e pinturas. Queremos deixar tudo muito bem organizado para receber nossos visitantes” salientou o secretário Josoel de Moraes, o Joso.

PREOCUPAÇÃO

O secretário mencionou que as obras estão acontecendo conforme o planejado, porém, há certa preocupação dos municípios que desejam participar do Jarcans. O Estado tem sinalizado que não custeará a alimentação, assim, cada município custeará as refeições de seus atletas..

A Paraná Esportes justificou que o governo do Estado não teria recursos para arcar com tais despesas. “Já estamos sabendo que alguns municípios solicitaram a empresas do ramo alimentício orçamento de refeições”. Contou o Joso

Porém, durante a reunião ordinária da Associação dos Municípios da Cantuquiriquaçu, que aconteceu dia 22 de fevereiro no auditório do Sindicato Patronal Rural de Laranjeiras do Sul, o representante da secretaria estadual de Esporte e Turismo, Edson Andrade, anunciou o apoio do governo do Estado na realização do Campeonato Regional de Pesca e da XXV edição do Jarcans com o objetivo de desenvolver o esporte, cultura, lazer e turismo.

Ele também contou algumas novidades para esta edição dos Jogos, entre elas, o “Jarcanzinho”, que é um evento destinado às crianças que ainda não podem competir em jogos oficiais. Serão atividades lúdicas para elas como Caçador, Corrida de Rolimã, Campeonato de Pipa, realizadas pela primeira vez durante o evento.

A reportagem do Fatos do Iguaçu questionou o chefe do escritório regional da secretaria estadual de Esporte e Turismo, Edson Andrade sobre o apoio do Governo Estadual na realização dos XXV Jarcans. “Estivemos reunidos com representantes dos municípios que participarão destes Jogos, daremos todas as condições para que o evento seja mais uma vez um grande sucesso. Nossa contra partida envolverá fornecer medalhas e troféus para o primeiro, segundo e terceiro lugar de cada modalidade, a arbitragem, com cerca de mais ou menos 100 profissionais e o material esportivo utilizado em cada competição. As refeições serão por conta de cada município participante. Temos dentro de alguns dias mais uma reunião em Pinhão para definir outros detalhes”, finalizou.