Colisão entre motocicleta e caminhonete em Bom Retiro

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Na tarde de sábado, 29 de julho, a equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão foi comunicada pelo Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão que na localidade de Bom Retiro teria acontecido um a colisão entre uma caminhonete e uma motocicleta.

Em contato com o senhor J. F. do N. que estava no Hospital Santa Cruz acompanhando as vitimas contou que seus dois filhos J.do N. e J.F.N. se deslocavam daquela comunidade sentido Pinhão em uma motocicleta BROS 150 de placa AOS-8304 de cor preta quando uma caminhonete F-1000 cinza, placa IEL 8462, que seguia em sentido contrário, na contramão da direção, veio a se chocar com a motocicleta. Eles deram entrada no hospital um apresentando ferimentos na perna esquerda e o outro no braço direito e joelho esquerdo.

Relatou também que o condutor da F-1000 fugiu do local e não soube informar quem teria retirado à motocicleta do local do acidente.