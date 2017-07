Fozjordenses inauguram nova sede da Câmara Municipal

Placa de Inauguração (Foto:Naor Coelho/Fatos do Iguaçu)

Elis Carraro – jornalista do Fatos do Iguaçu

Na manhã deste sábado (29), na cidade de Foz do Jordão, aconteceu a inauguração da nova sede da Câmara Municipal de vereadores. Na ocasião estiveram presentes o Prefeito de Foz do Jordão, Ivan Pinheiro da Silva, o presidente da Câmara dos vereadores, Derli Francisco Rodrigues Costa, os vereadores atuais e antigos, e a população que prestigiou o evento.

A nova estrutura foi construída em espaço cedido pela prefeitura, e contou com investimento de R$ 811.820,08. A obra foi iniciada a partir da criação do Fundo Financeiro da Câmara Municipal (FCM) criado em 2011 para reunir economias a fim de iniciar a construção, já na legislatura de 2013/2016 ocorreu a continuidade destes esforços da parte da gestão para que a construção fosse concluída.

Agora em 2017, os fojordenses tem acesso a uma sede com toda a infraestrutura necessária para atender a população. “Foram 3 legislaturas, totalizando 8 anos até chegar nessa construção que representa a história do nosso povo, porque esta sede foi o esforço de outros vereadores, prefeitos e gestores, ela significa progresso para a cidade”, argumenta o prefeito.

“Nós queremos que povo sinta que aqui é casa deles, porque foi com este intuito que nós fizemos o possível para ser melhor, porque esta é a casa de leis de Foz do Jordão, onde todas as decisões são tomadas, então queremos fazer sempre mais e melhor e que o povo entre e se sinta em casa”, destaca o presidente da câmara.

Confira as fotos do evento: CLIQUE AQUI