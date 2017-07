Briga em bar. Quem agrediu primeiro?

Gisele e Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

As 22h45, de quinta-feira, 27 de julho a equipe de plantão do 4º Pelotão da Policia Militar de Pinhão foi acionada por um colaborador do Hospital Santa Cruz comunicando que teria dado entrada no hospital à pessoa de G.M. U, 23 anos vitima de ferimento de arma branca com sinais de embriagues conduzida por seu irmão A.J.U., apresentando um corte na região do punho esquerdo. Este relatou que estava junto com a vítima em um bar quando foi agredido pelo proprietário com golpes de facão.

Momentos após serem liberados e orientados aos procedimentos, os policiais receberam uma ligação do Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão relatando que estavam se dirigindo até aquela casa hospitalar conduzindo uma pessoa que fora vítima de agressão.

A PM esperou pela vítima e constatou tratar-se de O.P., 66 anos, proprietário do referido bar. Ele contou que A.J. U o agrediu com cadeiradas na região da cabeça, o motivo foi que queria fechar o seu estabelecimento e os irmãos não deixaram. O senhor permaneceu no hospital e orientado aos procedimentos legais para posterior representação contra as partes envolvidas.