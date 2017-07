PM de Pinhão recolhe nota falsa

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Apenas uma ocorrência registrada pela equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão. As 16h37 de ontem, dia 25 foi acionada para atender a uma ocorrência na localidade de Santa Maria onde o funcionário M.R do Auto Posto Santa Maria relatou que chegaram ao estabelecimento dois indivíduos desconhecidos com uma camionete Ford Ranger cabine dupla de cor preta. Eles abasteceram o veículo com diesel e pagaram com uma nota de R$ 100.

Quando o funcionário percebeu que se tratava de dinheiro falsificado, os mesmos fugiram em alta velocidade sentido Pinhão. Foi realizado patrulhamento na localidade de Faxinal dos Ribeiros e bloqueio na PR 170, porém sem êxito.

A nota foi recolhida para ser encaminhada a Polícia Federal.