Professores recebem capacitação para volta às aulas

Elis Carraro – jornalista Fatos do Iguaçu

Na tarde de ontem cerca de 200 professores da rede municipal de ensino estiveram em capacitação para o início da volta as aulas. A secretaria de Educação e Cultura do município organizou a formação em duas partes: educação inclusiva, e matemática. Os temas foram definidos conforme a demanda vinda dos professores que solicitavam formações voltadas a estes assuntos a fim de melhorar a qualidade de relação com os alunos em sala de aula.

“Tivemos a oficina de matemática, e educação especial, um seminário de gestores a direção de escola, e também uma formação para as merendeiras. Trouxemos profissionais das nossas parcerias com universidades que vieram agregar conhecimento para nossos professores e para a escola como um todo”, afirma a secretaria de Educação e Cultura, Cida.

Cida ainda afirma que a meta do município é elevar a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (INDEB), que atualmente é de 4.7, mas a meta é chegar a 5.2. Para isso, é necessário que se tenha uma comunicação que fluí com os professores, atendendo as demandas e solicitações que propiciem um melhor desenvolvimento do ensino em sala de aula aliando teoria e prática.

Vanderli Aparecida de Oliveira é professora de educação infantil do CEMEI Tia Clarinha, ela participou da capacitação voltada para inclusão do aluno, e destacou a importância desse encontro para todas as servidoras da rede municipal de ensino.

“Nós recebemos muitos alunos e não sabemos como trabalhar com eles, no sentido de inclusão social, é difícil, teríamos que ter uma formação continua, e por isso acho que é disso que nós precisávamos destas capacitações, para saber como trabalhar e como receber o aluno”, comenta.

Os professores voltam às atividades reiniciando as aulas nesta quarta-feira dia 26 de julho, agora devidamente capacitados e preparados para recomeçar com mais vigor na educação.