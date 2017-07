20 ANOS DE FATOS:Leitura em Ação vai às escolas do interior

Alunos do quinto ano, diretora e professora da Escola Nova Divinéia (Foto: Naor Coelho/Fatos do Iguaçu)

Da Redação

9 escolas do campo participarão, envolvendo diretamente 236 alunos dos quintos anos e 13 professores.

O Fatos do Iguaçu, nos seus 20 anos de circulação, além de se preocupar em fazer um jornalismo sério, responsável e de registrar os fatos marcantes de Pinhão e Reserva do Iguaçu, sempre buscou desenvolver um papel social, seja provocando a discussão de temas relevantes para a comunidade, seja participando de campanhas sociais e educativas. Para marcar os 20 do Fatos do Iguaçu, está retomando o Projeto Leitura em Ação, dando assim uma pequena contribuição na formação integral das novas gerações.

Leitura em Ação é um projeto do Fatos do Iguaçu que tem como objetivo central estimular a leitura e o desenvolvimento da escrita das crianças e adolescentes, bem como levá-los a ter contato com as informações e noticias relevantes que acontecem nos municípios de Pinhão e Reserva do Iguaçu. .

Tendo ciência que as comunidades do interior têm mais dificuldade para ter acesso às informações e noticias, esse ano a clientela do Projeto Leitura em Ação serão os alunos do interior, como explica a diretora de redação do Fatos do Iguaçu, Nara Coelho. “A idéia é trabalhar com os alunos do 5º ano das escolas do campo de Pinhão, pois sabemos que para eles, ter acesso às noticias é mais complicado. Assim, levando a edição impressa da semana nas escolas, estimulamos a leitura e a escrita e a discussão dos fatos relevantes que acontecem no município.

O projeto abrangerá os 236 alunos das 13 turmas dos quintos anos distribuídas nas nove escolas municipais do campo. Sem custos para os alunos e escolas. esses passarão a ser assinantes do Jornal, recebendo semanalmente um exemplar, junto com suas professoras e professores.

Na terça-feira, 11 de junho, Nara esteve nas escolas municipais do campo, Nova Divineia e Professor Cipriano de Paula Santos dando inicio ao Projeto. A diretora da escola Nova Divineia, Judith Aparecida Dambroski Boryça, falou da importância da escola participar do Leitura em Ação. “Ficamos muito felizes de podermos contar com essa parceria com o Fatos, ela é importante, pois o Jornal, além de ser um instrumento de informação, vai estimular os alunos na leitura porque eles gostam de ficar sabendo o que acontece no Pinhão”. Ela contou que os professores já trabalham em sala de aula com o Jornal. “Os professores estão sempre trabalhando com as noticias do Fatos, mas agora vão trabalhar com a noticia atualizada, isso é muito bom”.

Já a diretora da escola Cipriano, Angela Maria Daniel Kopp, ressaltou que além do estímulo à leitura, haverá parceria em palestras e espaço para a divulgação dos projetos da escola. “Nossa! essa proposta do Jornal é muito boa, pois além de ser um estímulo a mais para os alunos lerem, abre espaço para que os professores trabalhem temas atuais ligados à realidade deles. O Fatos faz a parceria para desenvolver temas que sejam relevantes para a escola, isso torna a escola mais viva, integrada à sociedade”.

Com as demais escolas do campo, o projeto Leitura em Ação terá inicio no retorno das férias escolares, que iniciam no dia 14 de julho.

Em Reserva do Iguaçu, a parceria é com a Escola Municipal Pedro Siqueira, que em breve estaremos contando como acontece lá o Projeto Leitura em Ação.