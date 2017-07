Levaram até a carne da semana

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

R.S. moradora do bairro São José na rua Gumercindo Ferreira dos Santos entrou em contato através do telefone 190 com o 4º Pelotão da Policia Militar de Pinhão na noite de domingo, 23 de julho relatando que ao se ausentar de sua residência para ir à missa e ao retornar sentiu a falta de alguns pertences. “A PM esteve no local e constatou que a janela dos fundos tinha sido arrombada e fora furtado uma TV 24” da marca Samsung, um notebook da marca Positivo cor cinza e alguns quilos de carne. Realizado patrulhamento nas proximidades não foram localizados suspeitos do furto.