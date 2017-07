Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

As 23h10 de quinta-feira, 19 de julho via 190 o senhor A.G.F. relatou a equipe de plantão do 4º Pelotão da Policia Militar que avistou dois indivíduos entrando em seu veículo que estava estacionado, fechado, mas não trancado, em frente a sua residência na rua Joaquim Ferreira Neto, bairro Azaleia. Os rapazes fugiram levando uma sacola com algumas peças de roupas que estava dentro de seu veículo. Foi realizado patrulhamento sem êxito.