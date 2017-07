Fugindo com o queijo

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Na quinta-feira, dia 20, via 190 o senhor A. da M.C, acionou a equipe de plantão do 4º Pelotão da Policia Militar e contou que flagrou uma pessoa J.F. saindo do supermercado de posse de uma peça de queijo sem efetuar o pagamento. Para os policias a autora do fato disse ter esquecido o produto em sua bolsa e recusou-se a fornecer seus dados para consulta no SESP/Intranet. Em seguida após conseguir realizar a consulta ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada a Delegacia de Polícia.