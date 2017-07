A arte de dizer sim

Semana passada escrevi sobre o “não”, palavra que ouvimos muito e falamos muito. Hoje gostaria de ser mais “positivo” e descrever um pouco sobre o sim, uma palavra que está presente nas nossas decisões, escolhas e tudo mais. O sim significa que você aprova, consente, confirma algo. Assim como, precisamos ter discernimento e sabedoria para dizer não, o mesmo é necessário para dizer sim. Ninguém sai dizendo sim para tudo e para todos, pois isso significa trazer muitas complicações para sua vida. No filme “Sim senhor”, com o ator Jim Carrey, vemos que, dizer sim para tudo, transforma a vida do ser humano num caos. Devemos dizer sim aquilo que de fato vale a pena, devemos dizer sim, a honestidade, boa conduta, imparcialidade, ao conceito bíblico e genético de família. Devemos dizer sim a fidelidade conjugal, ao respeito dos filhos como os pais e dos pais com os filhos. Devemos dizer sim as 10 medidas contra a corrupção (aqueles que verdadeiramente representam o povo devem dizer sim também), sim a Operação LavaJato e a todas as operações que tem o objetivo de limpar a roubalheira e desvios de nosso país e tirar do poder políticos ladrões e sem caráter. Agora, não diga sim a conselhos e propostas duvidosas, de fontes duvidosas, que podem trazer consequências ruins para você e sua família. O que não podemos, de forma alguma é ficar “em cima do muro”, isso não é uma indecisão e sim, uma péssima decisão. Quando somos indecisos permitimos que os outros decidam por nós mesmos. Que o seu sim seja correto, baseado no que é certo, bem pensado, e que, assim como disse Jesus, em Mateus 5.37, que o teu falar seja “sim, sim e não, não, o que passar disso vem do maligno”. Devemos dizer sim aos conselhos e princípios oriundos da Palavra de Deus, pois a Palavra é a luz que ilumina nossa caminhada e nos conduz e nos mostra claramente quando devemos dizer sim e quando devemos dizer não. Saiba que o sim, não é simplesmente uma palavrinha que sai da nossa boca, mas ela carrega consentimento, escolhas, atitudes e consequências. Senhor DEUS, me ajude a dizer sim ao que verdadeiramente devo dizer sim.

Rev Sandro Carvalho Rodrigues – pastor da Igreja Presbiteriana do Pinhão