Secretaria de Agricultura entrega equipamentos

Elis Carraro – jornalista Fatos do Iguaçu

A secretaria de Agricultura do município realizou hoje a entrega de um pulverizador na comunidade de Guarapuavinha. O equipamento é uma demanda da emenda do Deputado Estadual Hermes Parcianello (PMDB), e veio para ajudar os agricultores para a dessecagem da lavoura e também no auxilio de fertilizantes e adubos agrícolas.

Outro equipamento adquirido pela mesma emenda foi uma grade aradora, que será encaminhado para a localidade de Faxinal dos Albinos e ajudará na produção da agricultura familiar.

O prefeito Odir Gotardo, esteve presente na entrega e reafirmou para a comunidade o empenho de toda a gestão em estar fazendo o melhor para a agricultura familiar de Pinhão. “Quero deixar claro mais uma vez que nós contamos com você para o bom andamento da gestão e que vocês tem minha palavra de que todos que estão na equipe estão lá para fazer o certo, o errado não terá vez”, enfatiza.

O secretário de Agricultura, Darci Jocoski, também fez questão de agradecer ao apoio da comunidade em obras da secretaria e reforçou a importância do trabalho do deputado nesta ação. “Pra nós é uma satisfação muito grande estar aqui entregando esses equipamentos que a gente sabe o quanto é importante e vai fazer a diferença na produção do agricultor, sem dúvida, se não fosse o empenho do Deputado Estadual Hermes não teríamos conseguido”, comenta.

Para o presidente da associação dos moradores de Guarapuavinha, Abrão Loures Rodrigues, este equipamento é uma forma de valorização para os agricultores. “A gente tem bastante que avançar ainda, mas isso é sem dúvida um avanço grande e nós não íamos conseguir sozinhos, vai ser muito importante pra nossa produção”, disse.