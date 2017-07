Final de semana com temperaturas mais elevadas

Da Redação

Apesar de Pinhão ter registrado nesta madrugada/manha de sexta-feira,21 de julho 1,8 ºC as temperaturas começam a subir neste final de semana. No sábado a mínima deve ficar em 5 ºC e a máxima 20 ºC no domingo a mínima já sobe mais um pouco para 7 ºC e máxima pode chegar a 21 ºC segundo o Simepar – Sistema Meteorológico do Paraná. E com muito sol.

Geadas

O sábado ainda amanhece com uma condição favorável para formação de geadas fracas em algumas áreas do Paraná. São previstas geadas fracas e em regiões de baixada.