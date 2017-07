11º Conferência de Assistência Social acontece em Pinhão

Elis Carraro – jornalista do Fatos do Iguaçu

Na tarde desta quinta-feira (20), a secretaria de Assistência Social do município, realizou a 11º Conferência de Assistência este ano intitulada: “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS (Sistema Único de Assistência Social)”. Sociedade civil, usuários, trabalhadores, representantes dos conselhos e autoridades se reuniram no SIFUMPI (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pinhão) para discutir, propor e analisar propostas voltadas ás ações sociais em Pinhão.

Nós temos que fazer as conferências da melhor forma possível tentando extrair o melhor que há aqui do que o povo precisa, e do que acontece em nosso município nas mais diversas localidades. O bom de ter usurários, e servidores aqui hoje é que desta forma juntos chegamos no que é mais necessário a se fazer pela assistência social”, comenta a secretária de Assistência Social, Maria do Belém Syroka.

Durante o evento o prefeito Odir Gotardo, falou de como as políticas públicas pensadas em conjunto contribuem para o desenvolvimento social e coletivo das pessoas mais carentes que utilizam os programas assistenciais. “Nós recebemos todos os dias na prefeitura pessoas que buscam ajuda, que procuram emprego, que querem sair dessa situação de vulnerabilidade em que muitas vezes se encontram, e por meio dessa politica de inclusão participativa nas decisões, conseguimos ajudar cada vez mais de uma maneira eficaz e conjunta”, declara.

Por fim, houve a discussão de propostas pela divisão de grupos, que depois elegeram os novos conselheiros da sociedade civil e os delegados para a Conferência Estadual de Assistência Social.