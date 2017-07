Programa Saúde Bucal trabalha com a prevenção

Elis Carraro – jornalista Fatos do Iguaçu

O departamento de Saúde Bucal da secretaria de Saúde tem realizado diversos atendimentos à população.

Ter um sorriso bonito e os dentes bem cuidados são desejos de toda pessoa. O sorriso se torna nosso cartão de visita e muitas vezes pode influenciar na nossa apresentação diante das pessoas, até mesmo na contratação de empregos, pois a forma como apresentamos nossa imagem diz muito sobre nós.

Pensando nisso, a secretaria de Saúde de Pinhão criou o departamento de Saúde Bucal, que tem realizado diversos atendimentos à população diariamente. A equipe é composta por 4 dentistas, 2 atendem pela manhã e 2 à tarde, de segunda a sexta-feira na sede da secretaria, o Postão. Já no interior, há atendimento em Santa Maria, sendo 2 dias na semana, terça e quinta-feira o dia todo.

A comunidade pode obter os serviços de extração, raspagem, restauração, remoção de tártaro, obturações, aplicação de flúor, dentre outros. Segundo a coordenadora de Saúde Bucal, Ana Jara Silva, quando há casos mais específicos como extração de siso em níveis complexos, cirurgias de sedação, e prótese, os pacientes são encaminhados para o Centro de Especialidades Odontológicas – CEO em Guarapuava, que é a referência na região.

A prioridade do grupo é o atendimento às crianças, pois a equipe de Saúde Bucal foca muito em questões sócio-educativas, no cuidado dental porque é desde cedo que se educa a cuidar dos dentes. Por isso é necessário prevenir e ensinar como cuidar da saúde da boca do que deixar para cuidar quando já está mais velho e os problemas podem ser mais graves, diz Ana Jara

“Na Clínica da Mulher, atendemos além das gestantes, crianças de até 12 anos, e temos um público que damos mais atenção também, que são os idosos do Lar São Francisco, alunos da APAE, os detentos, que não tem como vir fazer o atendimento, e as comunidades do interior, que possuem o problema de locomoção”, destaca a coordenadora.

Outro fator importante que Ana Jara destacou, foi a reestruturação de três consultórios nas Localidades de Poçinhos, Pinhalzinho e Barreiros, onde uma equipe vai atender duas vezes por semana em cada uma destas localidades. “O objetivo é reestruturar 6 consultórios ainda este ano, mas claro, há questões que dependem de verba e outros fatores, porém, estamos fazendo o possível para que isso ocorra. Vamos priorizar o atendimento no interior e a prevenção, promovendo a saúde bucal ”, afirma.

Todo ano a secretaria de Saúde disponibiliza uma verba para a compra de kits odontológicos, que contém uma escovinha, fio dental e um creme dental, e são distribuídos para as crianças de 1ª a 5ª série do município.

As agentes comunitárias podem encaminhar as fichas dos pacientes do interior para agendamento, já os que pertencem à zona urbana, devem ir até a secretaria e retirar ficha às sete da manhã para a consulta. Os atendimentos iniciam às oito da manhã e terminam às cinco da tarde. É necessário levar um documento com foto e o cartão SUS.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, e sempre que o paciente perde uma consulta, é reagendado, ninguém fica sem consulta ou perde o atendimento, portanto, se precisa de cuidados odontológicos, procure a secretaria de Saúde do município e agende sua consulta.