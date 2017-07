Relógio na Avenida Trifon (Foto:Naor Coelho/Fatos do Iguaçu)

Segundo o Meteorologista do Simepar Reinaldo Olmar Kneib o município de Pinhão registrou a segunda temperatura mais baixa do Estado nesta madrugada/manhã, -3,9 °C, São Mateus do Sul, -3,0 °C, Palotina, -3,2 °C e Inácio Martins, -4,0 °C.

As 7h46min no centro de Pinhão o relógio/termômetro marcava -02 °C.