Joalison Antunes será julgado dia 19 de julho

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Está marcado para as 9 horas desta quarta-feira, dia 19 de julho o julgamento do réu Joalison Antunes acusado de no dia 06 de junho de 2016 em residência situada na localidade de Limeira, zona rural de Pinhão juntamente com um menor, disparou um tiro contra Joelson de Moraes Ferreira, provocando sua morte.

O réu também será julgado por nesta mesma data facilitar a corrupção do menor praticando o delito de homicídio acima descrito.

Apurou-se que por ocasião dos fatos, após ter efetuado disparo contra a vítima, o denunciado evadiu-se do local em companhia do menor. Na seqüência, ambos tentaram se desfazer da arma utilizada na execução do crime, oferecendo a mesma para a venda perante terceiro.