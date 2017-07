Da Redação

As baixas temperaturas continuam nos municípios de Pinhão e Reserva do Iguaçu.

O Sistema Meteorológico do Paraná – SIMEPAR está prevendo para amanhã quarta-feira e quinta-feira, 20 de julho geada nos dois municípios. Na quarta-feira a mínima tanto em Pinhão como em Reserva do Iguaçu está prevista em -2ºC e na quinta-feira, 20 de julho a mínima será de 1ºC. Na sexta-feira as temperaturas começam a subir com mínima de 5ºC. e máxima de 20ºC.