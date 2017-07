Projeto de agricultura prevê a produção de hortaliças orgânicas

Romildo de Oliveira Caldas, secretário de Agricultura de Reserva do Iguaçu, fala sobre o projeto Mais Orgânico (Foto: Elis Carraro/Fatos do Iguaçu)

A previsão é que até o início do ano que vem os produtos já passem a ser comercializados com produção 100% orgânica

A secretaria de Agricultura do Município de Reserva do Iguaçu realizou um encontro para os produtores rurais intitulado: “Produção e Comercialização de Produtos Orgânicos”, o encontro faz parte de um novo projeto que tem por objetivo incentivar os agricultores a produzir alimentos orgânicos para serem exportados a outras regiões e gerar mais lucro e rentabilidade aos produtores reservenses.

Diversas tecnologias industrializadas impulsionam fortemente a produção de hortaliças, mas são perversas quanto à sanidade dos produtos, à qualidade de vida dos produtores e à conservação da biodiversidade. Os consumidores tendem a ficar mais exigentes em relação ao processo produtivo e à conservação do meio ambiente. A agricultura orgânica opera nesse contexto e dispõe de soluções para limitações existentes em termos de nutrição vegetal e controle de fitoparasitas. A nutrição com nitrogênio é crítica para a sustentabilidade das unidades produtivas orgânicas, pois não é permitido usar fertilizantes nitrogenados. Duas práticas, então, são fundamentais para manter a capacidade produtiva: adubação orgânica e adubação verde. No aspecto fitossanitário, há valorização do uso de plantas que fornecem recursos vitais para os inimigos naturais das pragas, além de adoção de medidas para expressão plena dos mecanismos naturais de defesa vegetal por meio do uso de defensivos alternativos como caldas caseiras, agentes de biocontrole e extratos vegetais.

Pensando em tudo isto, a secretaria de agricultura, criou o projeto “Mais Orgânico” que tem como empresas parceiras o SEBRAETEC, que vai ajudar no planejamento das ações, a EMATER e a COPAF, cooperativa que faz a comercialização dos produtos e a empresa Nutrir Orgânicos, do estado de São Paulo, que vai comprar toda a produção. O secretário explica que a ideia principal de criar a produção orgânica é justamente para abrir um leque de exportações além das exportações da COPAF, ou seja, atualmente a COPAF exporta mais tomates, e a ideia é exportar vários outros produtos como cenoura, beterraba, batata, assim como a produção de citrus.

Nesta ocasião, esteve presente o presidente da empresa Nutrir Orgânica, Renan Ordonhes, que se dispôs a comprar a produção em grande escala. Segundo o secretário de Agricultura, Romildo de Oliveira Caldas, as visitas pelos técnicos da secretaria já estão sendo feitas de forma agendada para os agricultores, que serão treinados e receberão capacitação para poder trabalhar com a nova a produção de hortifruti orgânica, sobre bio fertilizantes e adubos orgânicos, além de técnicas de plantio.

“Nossa ideia é aumentar a renda dos produtores bem como valorizar a linha de hortifruti da região, pois se tratando de um produto orgânico não convencional, 100% natural, passam a ter mais valor na hora da venda, é mais valorizado, e por isso agrega mais ao produtor e a nós também. O nosso objetivo é fazer sempre mais por eles, e estamos felizes que até o momento houve uma adesão grande por parte dos nossos agricultores”, enfatiza o secretário.

