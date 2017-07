Ocorrências atendidas pelo 4º Pelotão da Policia Militar no final de semana

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

O 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão atendeu a diversas ocorrências entre a sexta-feira dia 14 até o final do plantão nesta segunda-feira, dia 17 de julho. Embriagues ao volante, furtos e ameaças estão entre os registros.

Ameaça

Na noite de sexta-feira, dia14, as 19h30, os jovens M.C.S. e V.S.O. estiveram no 4º Pelotão onde comunicaram que se encontravam na Praça Darci Brolini quando se aproximou dois rapazes, um trajando blusa de moletom com capuz na cor branca, porém não soube in forma as características do segundo elemento.

O primeiro pediu ao jovem o seu celular, V.S. O. fez menção de correr, mas um dos indivíduos colocou a mão na cintura e disse “corre que vai levar tiro”, após tomarem o celular e o fone de ouvido fugiram tomando rumo ignorado.

Menor ao volante

As 23h12 em patrulhamento pela Avenida Trifon Hanycz foi abordado o veiculo Kadett que era conduzido por um menor. Após consulta ao sistema SESP/Intranet verificou-se que o veículo possuía débitos em atraso. O menor foi entregue ao Conselho Tutela e o automóvel recolhido ao pátio da PM, sendo lavradas as notificações pertinentes.

Furto na Vila Caldas

A senhora L. O. relatou a PM que se ausentou de sua residência e ao retornar na manhã de sábado encontrou a porta da frente arrombada dando falta nos seguintes objetos: um vídeo game Playstation preto e um botijão de gás. Foi realizados buscas nas imediações, porém sem êxito.

Casa é apedrejada

No sábado, dia 15 de julho, as 14h50, entrou em contato com a equipe policial, via celular o senhor A.A.M. onde contou que seu cunhado A.E.L.O. atirou diversas pedras em sua residência causando danos materiais e ameaçou com as seguintes palavras “você é acostumado a bater em velhos, venha bater em um novo, vou matar você, vou dar um tiro em sua cabeça”.

Diante dos fatos a equipe foi até o endereço e no caminho em um bar, localizou o autor embriagado e de posse de um facão. A vitima mostrou interesse em representar contra seu cunhado e ambos foram encaminhados para o 4º Pelotão par aos procedimentos cabíveis.

Motorista atinge poste de iluminação

As 20h10 populares acionaram a PM comunicando que um veículo havia colidido com um posto de iluminação pública na Avenida Trifon Hanycz, cruzamento com a Rua Presidente Costa e Silva, causando danos e fugindo em seguida. No local foi encontrado um pára-choque dianteiro na cor preta com placa de Laranjeiras do Sul. Consultado o SESP/Intranet foi verificado que o veículo é de propriedade de N. R. B. residente naquele município. Foi acionada a Copel para as providências cabíveis e recolhido o pára-choque ao 4º Pelotão.

Manobras perigosas

As 23h34, após receber diversas ligações denunciando que um veículo Gol estaria fazendo manobras perigosas na Avenida Trifon Hanycz. A equipe se dirigiu até o referido local, onde nas proximidades visualizou o veículo, em abordagem identificou-se o condutor J.J. O. não habilitado e apresentando sintomas de embriaguez. Conduzido ao 4º Pelotão foi realizado o teste etilométrico com resultado de 0,84MG/L sendo dada voz de prisão ao mesmo e encaminhado até a Delegacia de Policia Civil para a realização de procedimentos. O veículo foi recolhido, pois estava com débitos de licenciamentos.

Agressões

No domingo, dia 18 de julho as 17h30 a senhora A.C. L. F. relatou que seu ex-amásio veio até sua residência e a ameaçou de morte vindo ainda a agredi-la com tapas. Tomou rumo ignorado em um veículo Celta de cor vermelha. A vítima informou que já registrara Boletim de Ocorrência e que possui uma medida protetiva. A PM realizou patrulhamento nas imediações sem êxito.