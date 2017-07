Carro é encontrado em Faxinal dos Carvalhos

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Horas após registrar um Boletim de Ocorrência no 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão informando que seu veículo Chevette de cor branca que deixou estacionado em frente a sua residência no bairro São José e que na manhã de hoje, dia 17 de julho, ao sair para trabalhar notou que o automóvel havia sido furtado, o senhor A.R. P fez novo contato com a PM.

Desta vez para informar que o seu veículo havia sido localizado na entrada da localidade de Faxinal dos Carvalhos. O automóvel tinha o vidro do banco traseiro, lado direito, quebrado e mais nada estava faltando. Ele foi orientado a se dirigir até a delegacia de Polícia Civil para dar baixa no sistema de alerta de furto.