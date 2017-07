Simepar prevê temperaturas negativas para Pinhão e Reserva do Iguaçu

Geada ocorrida em 28 de abril no município Pinhão; Foto:Arquivo/Fatos do Iguaçu

Da Redação

O Sistema Meteorológico do Paraná – SIMEPAR está prevendo para próxima semana temperaturas abaixo de zero grau para os municípios de Pinhão e Reserva do Iguaçu.

Segundo o Simepar na próxima segunda-feira,17 de julho a mínima em Pinhão e Reserva do Iguaçu cai para 4ºC e na terça-feira,18 de julho a mínimia em Pinhão está prevista para -2ºC em Reserva do Iguaçu a queda será maior -4ºC. A máxima nos dois municípios não deve passar dos 13ºC. Em Pinhão na segunda-feira teremos pancadas de chuvas e em Reserva do Iguaçu parcialmente nublado com chuvas e trovoadas na madrugada. Na terça-feira Pinhão terá muitas nuvens e em Reserva do Iguaçu poucas nuvens.